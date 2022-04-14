В Карелии отремонтируют 55 километров дорог к туристическим объектам

В России по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году отремонтируют 1,7 тысяч км дорог к туристическим объектам, в том числе и в Карелии. Республика включила в общий план более 55 км востребованных магистралей в Медвежьегорском, Прионежском и Олонецком районах, рассказали в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона.

К нормативу приведут 40 км автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, которая обеспечивает проезд к музею-заповеднику «Кижи». Напомним, в прошлом году уже отремонтировали 37-километровый участок этой трассы. Полностью автоартерию обновят к 2023 году.

Кроме того, завершится ремонт последнего 11-километрового участка автодороги Соломенное-Ялгуба-Суйсарь, ведущей к популярным местам отдыха Прионежья. Продолжаются работы и в Олонецком районе на трассе, ведущей к маршрутам горного парка «Рускеала» и памятнику природы «Белые мосты». В прошлом году там уже отремонтировали 55 км покрытия. В этом – приведут в порядок отрезок в 4,3 км.

Всего в России в новом дорожном сезоне в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 345 участков трасс и улиц общей протяженностью 1,7 тысяч км. Фото: gov.karelia.ru.