Подать жалобу на незаконную проверку бизнеса можно через Госуслуги

С марта в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса и ограничение на внеплановые. Если введенный ранее мораторий был нарушен, предприниматели могут сообщить об этом на портале Госуслуг, напомнили бизнесменам Карелии в минэкномразвития.

C 9 апреля на портале появилась возможность подачи жалобы в случае, если проверка нарушает введенный ранее мораторий. Найти необходимый раздел можно на главной странице электронной площадки под названием «Жалоба на решения контрольных органов». Обращение рассмотрят за один день. Если нарушение подтвердится, проверка будет отменена.

Кроме того, предприниматели могут сообщить о подобных фактах в само ведомство, направив заявление на специальный адрес электронной почты proverki.net@economy.gov.ru. Фото: pixabay.