В Карелии от коронавируса полностью привились более 193 тысяч человек

По данным на 5 октября в Карелии первый компонент вакцины от коронавируса получили более 209 тысяч человек. Полностью привились более 193 тысяч жителей. Это около 50% от числа людей, подлежащих вакцинации. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам чиновника, сейчас компоненты для прививки есть во всех медицинских организациях, которые ведут вакцинацию. Всего в наличии более 121 тысячи доз.

В ближайшие дни в республику поступят еще 28,5 тысячи доз вакцины от Covid-19. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com