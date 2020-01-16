16 января 2020, 20:25
Происшествия

В Карелии осудили двоих мужчин за хищение дизельного топлива

Двух водителей АО «Карелиянефтепродукт» оштрафовали за слив 60 литров нефтепродуктов

В Пудожском районе суд вынес приговор двум работникам АО «Карелиянефтепродукт», которых обвиняли в присвоении топлива.

Как следует из материалов дела, обвиняемые работали в качестве водителей, которые развозили нефтепродукты по объектам АЗС/АЗК.

В одну из таких поездок они вскрыли контрольную пломбу на технологическом шкафу автоцистерны и слили 60 литров дизеля. Ущерб составил 4644 рубля.

В итоге суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

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Метки: 
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пудожский район
новости Карелии
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АО «Карелиянефтепродукт»
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