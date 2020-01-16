16 января 2020, 18:33
Происшествия

Ребенок едва не выпал из окна многоквартирного дома в Петрозаводске

Карельские следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра

В Следственном комитете по Карелии рассказали недавний случай с ребенком, который едва не закончился трагедией.

10 января в Петрозаводске на третьем этаже одного из многоквартирных домов был замечен мальчик. Ребенок сидел на подоконнике у открытого окна и мог выпасть из него. На помощь ребенку пришли пожарные, которые его спасли. Подробнее о спасательной операции в дома еа улице Балтийская - здесь. Специалист осмотрел оставленного дома одного малыша, медицинская помощь ему не требовалась

Следователи просят родителей уделять больше внимания детям, не оставлять без присмотра одних, при проветривании оборудовать окна специальными защитными сетками.

Обсудить
просмотр
161329
Метки: 
дети
падение с высоты
следователи
Следком по РК
новости петрозаводска