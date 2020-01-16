Ребенок едва не выпал из окна многоквартирного дома в Петрозаводске

В Следственном комитете по Карелии рассказали недавний случай с ребенком, который едва не закончился трагедией.

10 января в Петрозаводске на третьем этаже одного из многоквартирных домов был замечен мальчик. Ребенок сидел на подоконнике у открытого окна и мог выпасть из него. На помощь ребенку пришли пожарные, которые его спасли. Подробнее о спасательной операции в дома еа улице Балтийская - здесь. Специалист осмотрел оставленного дома одного малыша, медицинская помощь ему не требовалась

Следователи просят родителей уделять больше внимания детям, не оставлять без присмотра одних, при проветривании оборудовать окна специальными защитными сетками.