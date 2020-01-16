Подозреваемый в краже мужчина разыскивается в Петрозаводске

Сотрудники Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивают запечатленного на видео гражданина, подозреваемого в краже. Хищение товара совершено в крупном торговом центре 5 января, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сведения о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-911-422-73-32, +7(8142)755-000. Конфиденциальность гарантируется»,

– говорится в сообщении.

Добавим, сегодня мы также писали о том, что полиция Петрозаводска разыскивает причастных к хищениям молодых людей – женщину и мужчину, а также седого пожилого мужчину, который подозревается в краже в ресторане.