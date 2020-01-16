Житель Петрозаводска убил приятеля ножом

В Петрозаводске мужчина обвиняется в убийстве, сообщает СУСК по РК. Трагедия произошла в ночь на 11 января 2020 года в Петрозаводске.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире своего знакомого, распивал спиртное в компании мужчин. В ходе застолья между обвиняемым и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого 45-летний житель карельской столицы ударил потерпевшего ножом. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений. Обвиняемый с места происшествия скрылся, но был задержан.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,» – говорится в сообщении карельского следкома.