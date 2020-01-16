16 января 2020, 17:06
Происшествия

Житель Петрозаводска убил приятеля ножом

45-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы соком до 15 лет

В Петрозаводске мужчина обвиняется в убийстве, сообщает СУСК по РК. Трагедия произошла в ночь на 11 января 2020 года в Петрозаводске.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире своего знакомого, распивал спиртное в компании мужчин. В ходе застолья между обвиняемым и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого 45-летний житель карельской столицы ударил потерпевшего ножом. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений. Обвиняемый с места происшествия скрылся, но был задержан.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,»  – говорится в сообщении карельского следкома.

Обсудить
просмотр
161325
Метки: 
Убийство
СУСК по РК
карельский следком
следком Карелии
Петрозаводск
уголовное дело