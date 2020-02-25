В Карелии объявлен конкурс на лучший костюм начала XX века

В рамках подготовки к празднику «Иллюзии Старого города» в Петрозаводске музей «Кижи» объявил конкурс «Лучший костюм начала XX века».

Участникам предлагается выбрать одну из номинаций, заполнить заявку, отправить ее вместе с эскизом работы до 22 июня. Также необходимо сшить наряд и продемонстрировать его на предварительном показе с 22 по 24 июня, а затем принять участие в модном дефиле на празднике в Старом городе.

В этом году на конкурсе заявлены четыре номинации: женский городской костюм начала XX века; женский крестьянский костюм начала XX века; детская мода начала XX века; мужская мода начала XX века.

В День города, сразу после модного показа, наградят победителей конкурса. В призовом фонде — сертификат на бесплатную поездку на остров Кижи.

Телефон для справок (8-814-2) 79-98-69. Заявка и положение о конкурсе - здесь.