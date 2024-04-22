В Карелии объявили войну «наливайкам»

В Заксобрании Карелии состоялось предварительное обсуждение законопроекта об ограничении деятельности круглосуточных точек реализации слабоалкогольных напитков, в народе называемых «наливайками». Министерство промышленности и торговли выступило с предложением ограничить деятельность недобросовестных участников рынка более строгими рамками.

Напомним, что речь в первую очередь идет о борьбе с предпринимателями, которые реализуют слабоалкогольную продукцию (пиво, сидры, пуаре) с нарушением действующего законодательства. Поставили в помещении стол и стул - и легким движением руки магазин разливного пива превращается в пивной бар. А бар - это общепит. В карельской столице часто таким образом обходят действующие ограничения на продажу спиртного.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова обратила внимание на то, что в законопроекте отсутствуют четкие признаки, по которым можно отличить добросовестного участника рынка от недобросовестного, и внесла ряд предложений.

А министр промышленности и торговли Денис Гурков заверил, что существенного влияния на налоговую базу республики новый законопроект не окажет, так как доля недобросовестных предпринимателей по его словам невысока, и они действуют вне правового поля. Соответственно и не платят налогов, считает министр. // Фото: Заксобрание Карелии, видео: Юрий Крупянский, телеканал Ника плюс.