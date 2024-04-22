Известный педагог ушла из жизни в Карелии

Ушла из жизни почетный гражданин города Сортавала, известный учитель Лидия Митрофанова. Ее не стало 19 апреля. О смерти педагога сообщает администрация Сортавальского района.

Вся трудовая деятельность Митрофановой была посвящена школе №3 Сортавалы. Там она работала учителем литературы, русского и немецкого языков. С 1983 по 1996 год она была директором этого учебного заведения.

Помимо педагогической деятельности Лидия Федоровна активно занималась общественной работой. Ее труд был отмечен высокими званиями - заслуженного учителя РСФСР, заслуженного учителя КАССР. Также она была почетным работником общего образования, ветераном труда.

Прощание с Лидией Митрофановой пройдет 23 апреля с 13 до 14 часов в нижнем траурном зале «Мемориал» в Сортавале. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com