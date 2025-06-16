В Карелии обнаружили останки шести бойцов, погибших в Зимней войне

В Карелии нашли останки красноармейцев, погибших в годы Зимней войны.

Павших воинов обнаружили поисковики отряда «Разведка», рассказали в сообществе «Эстафета Поколений».

Поисковые мероприятия велись на местах сражений советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 13 июня были подняты останки шести бойцов 128-й мотострелковой дивизии Красной Армии. Солдаты погибли в первой половине марта 1940 года.

Ранее на той же высоте были подняты останки шести бойцов и командиров Красной Армии. © «Петрозаводск говорит»