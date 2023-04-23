В Карелии несовершеннолетнему вынесен приговор за разбой и кражи

В Петрозаводске вынесен приговор 17-летнему подростку, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 (разбой), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба следкома РК. Собранные следователями следственного отдела по городу Петрозаводску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Следствием и судом установлено, в сентябре 2022 года несовершеннолетний подсудимый, находясь в помещении магазина в городе Петрозаводске, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал с витрины товар, положил себе в рюкзак и направился к выходу. В контрольно-кассовой зоне подсудимый был остановлен сотрудниками магазина. Понимая, что он может быть привлечен к уголовной ответственности и не желая возвращать похищенное имущество, подсудимый предпринял попытку покинуть магазин через склад. Там он разбил бутылку и, удерживая в руках осколок стекла с заостренными краями, используя его в качестве оружия и угрожая сотрудникам магазина, выбежал из магазина и скрылся с похищенным имуществом.

В ходе расследования данного уголовного дела также установлено, что подсудимый в июле 2022 года с чужого телефона осуществил перевод денежных средств на свой банковский счет, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. // Фото: Следком Карелии