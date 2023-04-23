В Карелии пресечены попытки хищения имущества

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 399 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан.

В 8 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 12 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны 4 гражданина.

Общая сумма ущерба превысила 5000 рублей. // Фото: Росгвардия Карелии