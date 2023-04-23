23 апреля 2023, 13:56
В Карелии пресечены попытки хищения имущества
Росгвардейцы за неделю совершили около 400 выездов на охраняемые объекты Карелии
Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 399 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан.
В 8 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.
Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 12 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны 4 гражданина.
Общая сумма ущерба превысила 5000 рублей. // Фото: Росгвардия Карелии