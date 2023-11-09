В Карелии назначен новый министр природных ресурсов и экологии

Министра природных ресурсов и экологии назначили в Карелии. Пост заняла Янина Свидская, к работе она приступила с 9 ноября. Ранее Свидкая была министром имущественных и земельных отношений.

Теперь исполнять эти обязанности будет заместитель министра – начальник управления распоряжения госимуществом Дмитрий Кипрушев.

Предыдущий руководитель регионального минприроды Андрей Карпилович проработал в ведомстве с лета 2021 года по апрель 2023. // фото предоставлено пресс-службой главы РК