В Карелии началась вакцинация от гриппа

О старте прививочной кампании против гриппа в Карелии, сегодня утром сообщил руководитель регионального Минздрава.

По словам Михаила Охлопкова, в Карелию поступило более 100 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри», препарат направили в медицинские организации.

Министр подчеркнул, что для создания иммунной прослойки необходимо привить 60% жителей. В настоящее время, по его словам, наблюдается рост респираторных инфекций у детей.

Охлопков напомнил, что между прививками от ковида и гриппа должен пройти месяц. (фото KitzD66, pixabay.com)