08 сентября 2021, 11:06
В Карелии началась вакцинация от гриппа
Более 100 тысяч доз препарата направили в медорганизации республики
О старте прививочной кампании против гриппа в Карелии, сегодня утром сообщил руководитель регионального Минздрава.
По словам Михаила Охлопкова, в Карелию поступило более 100 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри», препарат направили в медицинские организации.
Министр подчеркнул, что для создания иммунной прослойки необходимо привить 60% жителей. В настоящее время, по его словам, наблюдается рост респираторных инфекций у детей.
Охлопков напомнил, что между прививками от ковида и гриппа должен пройти месяц. (фото KitzD66, pixabay.com)