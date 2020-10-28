В Карелии мужчина приехал в магазин пьяным

Сегодня в 10 утра сотрудники Госавтоинспекции в поселке Рабочеостровск Кемского района задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

42-летний местный житель приехал на «Ниве» в магазин в нетрезвом виде. Он был отстранен от дальнейшего управления.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото ГИБДД Карелии