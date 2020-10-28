Молодой житель Карелии пойдет под суд за избиение полицейского

В Сортавале завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, которого подозревают в применении силы в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в июле молодой человек в состоянии опьянения был задержан в Сортавале за административное правонарушение. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции, отказался ехать с ними на медосвидетельствование и несколько раз ударил полицейского рукой и ногой.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено. Фото zerkalo.az