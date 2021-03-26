26 марта 2021, 19:00
В Карелии молодые сотрудники приняли Присягу прокурора
Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение первоначального классного чина аттестуемым работникам
Помощник прокурора Костомукши Виктория Мастакалова, помощник прокурора Сортавалы Арина Поляк и помощник прокурора Сегежского района Наталия Соловьева успешно прошли первичную аттестацию, сообщает сайт прокуратуры Карелии.
Отмечая высокий уровень подготовки, члены аттестационной комиссии единогласно проголосовали за их соответствие занимаемым должностям и признали возможным присвоение первоначального классного чина.
В торжественной обстановке молодые специалисты приняли Присягу прокурора, им были вручены экземпляры Конституции Российской Федерации.
Фото с сайта прокуратуры Карелии