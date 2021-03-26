На ливневой канализации Петрозаводска ведутся круглосуточные работы

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» круглосуточно чистят дождеприёмники от снега и льда, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости, сообщает сайт городской администрации.

За последние сутки проведены работы на Лесном проспекте, Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, Березовой аллее, на улицах Сусанина, Ровио, Гвардейской, Древлянка, а также на Советском мосту. Сейчас работы продолжаются в районе частных жилых домов на Перевалке и Старой Кукковке.

При выявлении недостатков в работе ливневой канализации и залитии территорий нужно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону 8 (963) 744-02-55.

Фото с сайта городской администрации