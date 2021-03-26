По проекту «Комфортная городская среда» отремонтировали уже 228 дворов

Из двух составляющих федерального проекта «Комфортная городская среда» ремонт дворов - самое востребованное направление. За 5 лет реализации проекта городу многое удалось сделать: 228 придомовых территорий уже отремонтированы. На это ушло порядка 300 млн рублей. В том числе около 100 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

Стоит перечислить виды работ, которые выбирают жители многоквартирных домов. Это, прежде всего, асфальтирование территорий, устройство детских игровых форм, установка и оборудование контейнерных площадок, формовка деревьев, устройство освещения и парковок.

- 2021 год не станет исключением: 35 дворовых территорий уже определены для предстоящего ремонта. Уже заключены соглашения со всеми управляющими компаниями, которые будут выполнять благоустройство. И так же, как и по общественным территориям, до 1 сентября 2021 года все работы должны быть выполнены. Мы будем строго контролировать качество работ и сроки их исполнения,

- отметила глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)