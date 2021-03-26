26 марта 2021, 18:00
Общество

По проекту «Комфортная городская среда» отремонтировали уже 228 дворов

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, какие работы будут выполнены нынешним летом

Из двух составляющих федерального проекта «Комфортная городская среда» ремонт дворов - самое востребованное направление. За 5 лет реализации проекта городу многое удалось сделать: 228 придомовых территорий уже отремонтированы. На это ушло порядка 300 млн рублей. В том числе около 100 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

Стоит перечислить виды работ, которые выбирают жители многоквартирных домов. Это, прежде всего, асфальтирование территорий, устройство детских игровых форм, установка и оборудование контейнерных площадок, формовка деревьев, устройство освещения и парковок.

- 2021 год не станет исключением: 35 дворовых территорий уже определены для предстоящего ремонта. Уже заключены соглашения со всеми управляющими компаниями, которые будут выполнять благоустройство. И так же, как и по общественным территориям, до 1 сентября 2021 года все работы должны быть выполнены. Мы будем строго контролировать качество работ и сроки их исполнения,

- отметила глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)

Обсудить
просмотр
184434
Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
Ирина Мирошник
глава города
благоустройство территорий
планы
Комфортная городская среда