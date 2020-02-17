В Карелии могут начать строить крытые скейт-парки

В Петрозаводске предприниматель организовала доступный для детей и подростков крытый скейт-парк. Это специальная площадка для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, велосипеды ВМХ, самокат, велосипеды МТВ. О реализации проекта предприниматель рассказал на встрече с министром спорта Карелии и первым заместителем министра экономического развития республики.

«В ходе встречи было принято решение взять презентованный проект по организации скейт-парка на сопровождение АО «Корпорация развития Республики Карелия», а также проработать возможности оказания государственной поддержки, в том числе подбора земельного участка для строительства новых подобных объектов»,

- говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Министерство спорта республики будет координировать работу по проекту с федерацией скейтбординга России.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на стадионе «Юность» заменят оборудование на скейт-площадке и поставят семь новых конструкций для катания на скейтбордах. Также новое оборудование появится на площадке в Сегеже. А в Беломорске в этом году планируют построить скейт-парк.

Фото: пресс-служба правительства РК