Карельский спортсмен привез «бронзу» из Финляндии

Представитель Федерации ездового спорта Карелии Илья Титов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Финляндии. Спортсмен выиграл престижную награду в гонке на средние дистанции Ruunaa Race.

Карельский спортсмен выступил в дисциплине «упряжка 6 собак», рассказали в правительстве республики. Первоначально предполагалось 3 этапа по 45 км, но теплая погода внесла коррективы, и дистанцию сократили до 33 км на этап. Как отметил Илья, «изюминкой» трассы стал подвесной мост через реку, а также непривычно резкие повороты и крутые спуски.

Не обошлось и без аварий - в начале второго этапа на сложном повороте нарта карельского спортсмена вошла в дерево, сломался полоз, а с третьего этапа пришлось снять собаку Шайбу, которая слишком устала за предыдущие два дня.

Ранее лыжница из Карелии взяла серебро Этапа кубка мира по ездовому спорту. Мария Прозорова на двух собаках преодолела 96 километров ради медали.