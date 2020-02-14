Ориентировщики из Карелии взяли медали первенства России

В Московской области в Томилинском лесопарке стартовали Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию.

Первую награду Карелии принесла в спринте Надежда Холманских из Петрозаводска. Спортсменка стала второй среди девушек до 21 года. Кроме серебряной медали этот результат дает право присвоить Надежде звание мастера спорта, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Семен Андреев стал бронзовым призером среди юношей до 18 лет. Золотая медаль на счету Сергея Зубова в возрастной категории юноши до 15 лет.

Соревнования продолжатся до 18 февраля. В программе стартов еще три гонки, в том числе эстафета.