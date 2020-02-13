Новое татами установили в петрозаводской школе №39

Петрозаводская школа №39 получила новое борцовское покрытие. Татами и настенные протекторы установлены в малом спортивном зале. Созданы комфортные и безопасные условия как для занятий дзюдо воспитанников спортивной школы №5, так и для физкультурных мероприятий школьников, сообщает мэрия города.

Проведение на базе общеобразовательных учреждений тренировок по видам, культивируемым в Школе единоборств (это второе неофициальное название СШОР №5), обеспечивает шаговую доступность спортивных занятий и расширяет возможности организации досуга детей, отметили в городской администрации.

«Спортивная школа Олимпийского резерва №5 намерена и дальше оказывать посильное содействие общеобразовательным школам в создании условий для занятий и укреплении материально-технической базы. Благодаря этому решаются не только образовательные, воспитательные, духовно-нравственные, но оздоровительные задачи в рамках урочной и внеурочной деятельности», - отметил руководитель СШОР №5 Антон Годинов.