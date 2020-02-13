Юный футболист из Карелии стал лучшим бомбардиром турнира в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Первенства России по мини-футболу среди команд мальчиков 2008 года рождения. Участниками турнира стали 16 коллективов, в том числе команда спортивной школы №7 Петрозаводска (тренеры В.А. Петрушин и Р.Я. Мухтаров). Нашим футболистам не удалось попасть в число призеров, однако, петрозаводчанин Елисей Савкин наколотил на турнире больше всех голов, сообщает «Петрозаводск спортивный».

На групповом этапе соревнований команда из Петрозаводска уступила только «Юной генерации» из Коми (4:5), обыграв при этом «Царское село» - 7:1 и Всеволожскую СШОР - 8:1. Футболисты Петрозаводска заняли второе место в группе и попали в четвертьфинал. Здесь удача оказалась не на их стороне. Игра против «Экспресса» завершилась со счетом 2:3.

В игре за 5-8 места СШ-7 обыграла «Легион» (4:2), а в матче за 5 место с «Юной генерацией» взяла реванш, выиграв со счетом 7:2.

Лучшим бомбардиром Первенства был признан петрозаводчанин Елисей Савкин, забивший 13 мячей.