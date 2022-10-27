В Карелии миллионеров стало больше

В прошлом году в налоговую инспекцию республики была сдана одна декларация, в которой указывался доход свыше 1 млрд. рублей. В этом году подано шесть документов с указанием доходов от 500 млн руб. до 1 млрд. Такие цифры были озвучены руководителем службы Инна Кравченко на прошедшем сегодня брифинге, сообщает РБК Карелия.

Но и это еще не предел. По ее словам Инны Кравченко, были также предоставлены три декларации на сумму от 1 млрд. до 10 млрд. рублей, что на одну больше, чем год назад. Справедливости ради стоит отметить, что рост количества налогоплательщиков зафиксирован и в других группах. Жителей Карелии, получивших доход от 1 млн до 10 млн, стало больше на 30%, о доходе от 100 до 500 млн. заявили 18 человек. Специалисты объясняют такие изменения предпринимательской деятельностью, на доходы от которой влияет расчет НДФЛ.

При этом почти 15% жителей региона в прошлом году имели доход ниже границы бедности – то есть, не выше 15 тысяч 9 рублей. А среднедушевой доход находился на уровне 34 тысяч 918 рублей. Поэтому Карелия по уровню бедности населения разделила второе место с Псковской областью среди регионов Северо-Запада. Фото: unsplash.