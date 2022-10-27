Мужчина выиграл 45 миллионов рублей, через год удача повторилась

Житель канадского города Милтон второй раз за 13 месяцев сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает Лента.ру.

В августе прошлого года Антуан Беини выиграл 1 млн канадских долларов, что составляет 45,3 млн рублей. Не успел он отойти от такого приятного шока, как судьба преподнесла ему еще один сюрприз – спустя 13 месяцев мужчина вновь принял участие в розыгрыше и вновь получил аналогичную сумму. Оказалось, что лотерейный билет канадец купил в магазине, и был крайне удивлен выигрышу, который, по его словам, поможет позаботиться о семье.

Еще один счастливчик живет в американском штате Мэриленд. Он также дважды сорвал джекпот – выиграл в лотерею через несколько недель после того, как стал победителем розыгрыша в 10 тысяч долларов, то есть в 614 тысяч рублей. Фото: pxhere.