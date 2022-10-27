Изучение одного из редких языков планеты стало доступно россиянам

В России появились уроки по изучению одного из самых редких языков, существующих на планете, - энецкого. Видеокурс запустил Проектный офис развития Арктики. Его презентацию можно посмотреть в соцсети ВКонтакте, сообщает Лента.ру.

«С помощью этих уроков удалось восстановить утраченную лексику»,

- рассказала филолог и носительница языка Дарья Болина.

Стоит отметить, что два года назад был издан первый букварь энецкого языка. До этого энцы, проживающие в Долгано-Ненецком районе в Красноярском крае, были единственным народом в Арктике, не имеющим собственной письменности. Они считаются одним из самых малочисленных коренных народов Севера, а носителей языка еще меньше – примерно от 20 до 40 человек. Фото: pxhere.