Статус помощи не гарантирует

Текст и фото: Татьяна Смирнова

Алевтине Корзиной и Надежде Диевой – за восемьдесят. Они никогда не были знакомы, потому что первая живет в Пудоже, а вторая - в поселке Ахвенламби Медвежьегорского района. Но с некоторых пор их жизнь превратилась в кошмар, которого вполне могла не допустить местная власть. Однако помогать старушкам никто не торопится, а статус, присвоенный недавно, заботы и помощи не гарантирует. Остался от него только пафос.

Если вы забыли, напомним речь спикера ЗС Карелии Элиссана Шандаловича летом 2021 года:

«Закон, который официально закрепляет в Карелии статус «Дети войны», принят. Этого ждали 33 тысячи наших земляков, чье детство было перечеркнуто войной. Этого ждали их дети, внуки, правнуки. Этого ждала вся наша республика. Нет сомнений, что люди, которые в годы Великой Отечественной войны, будучи детьми, перенесли все тяготы и лишения, трудились наравне со взрослыми, приближая Победу, так же, как и ветераны войны, ветераны труда, должны быть отмечены особым социальным статусом. Мы этого добились, справедливость восстановлена».

И вот она – справедливость.

Три года назад на улице Пионерской в Пудоже началось строительство, о котором, как водится, местным жителям власть информацию не предоставила. Работяги быстро залили фундамент, установили конструкции, и вскоре надпись крупными буквами оповестила пудожан, что они могут воспользоваться услугами автомойки на условиях самообслуживания. Бросил монетки - и приводи в порядок своего железного коня…

Кто-то радовался такому «чуду цивилизации» (наверно, в первую очередь те, кому в карманы потекла прибыль), а вот у проживающей в соседнем доме 87-летней Алевтины Александровны Корзиной и ее дочери, хозяйки дома и участка Любови Алексеевой, начались серьезные проблемы. И началась неравная борьба, к которой присоединилась пудожская боевая общественность.

«Однажды по весне подхожу к дому и краем глаза вижу, что за спиной началось какое-то движение. Обернулась, а это наша сарайка с дровами поехала в овраг»,

– рассказывает хозяйка дома.

– Причина понятная – автомойка использует водопровод, на котором установлена колонка общего пользования, почва постоянно подмывается. Когда люди моют свои авто, струи бьют прямо на наш участок, бывает, прямо в лицо попадает эта мыльная смесь, хоть во двор не выходи. Нам и без экспертизы ясно, что при определении места строительства были серьезно нарушены правила для подобных объектов – должно быть 100 метров от жилья, а тут есть ли 10 метров… Минувшим летом случился новый обвал земли, обрушился забор. Тут работники районной администрации забегали, с самого утра толпились у автомойки и заходили в наш двор.

Дом 1950 года постройки стоит у оврага, где протекает речка Журавка – приток Водлы. Куда только не обращалась Любовь Алексеева, чтобы обезопасить свою маму от беды и дом от обрушения. Писала и губернатору Парфенчикову, и в прокуратуру, а сколько раз обращалась она к главе Пудожской администрации Ладыгину… Да только отписки получала в ответ.

До смешного дошло: долгое время власть и полиция не могли установить, кто является владельцем «объекта дорожного сервиса» на Пионерской. Кому хозяйка пострадавшего участка должна претензии предъявлять? Местная полиция до последнего не отвечала на этот вопрос – такие вот чудеса.

Автомойка работает, денежки и потоки мутной воды текут, а кто ими управляет – тайна?

Конечно, люди догадывались, «чьи в лесу шишки», так как пофамильно знают пудожскую «элиту», по их мнению, приближенную к власти. Неравнодушным гражданам наперечет известны организации, которые выигрывают тендеры на те или иные муниципальные работы. Известно и почему выигрывают. Глухую стену молчания пробила активистка Елена Хумала, на очередное заявление которой в январе ответил начальник Пудожского отдела полиции Костромин, указал на местного предпринимателя по фамилии Петушок.

Местные общественники, усмотревшие круговую поруку в действиях власти, правоохранительных и надзорных органов, третий год требуют разобраться с нелегальным объектом. И что? В одном из официальных ответов, адресованных Любови Алексеевой, так и сказано:

«Причин обрушения земли не установлено…».

Хотя достаточно взглянуть на автомойку, чтобы понять, откуда у проблемы «ноги растут». Чего только стоит «септик», под который хозяева мойки приспособили старую дырявую цистерну, не способную удержать потоки использованной жидкости. К слову, подобные «объекты дорожного сервиса» относятся к 4 степени опасности, и общественникам не ясно, куда смотрят Роспотребнадзор, Росприроднадзор и прочие госструктуры, призванные защищать экологию?

Нельзя сказать, что на обращения пострадавших от соседства с автомойкой женщин власть совсем не реагировала. Реагировала. Но как! После обрушений сарайки Любовь Алексеева добивалась, чтобы ей помогли разобрать постройку, однако над ней в администрации просто поиздевались. Прислали работника, который посмотрел на объем работ и был таков… Разбирали на свой страх и риск сами. Потом кто-то привез песок, чтобы засыпать образовавшийся овраг, да так расстарались, что автомойка оказалась выше бабушкиного участка. Причем вместе с песком вывалили битый кирпич, куски деревьев, детский тапок… С какой свалки все это было начерпано?

Под давлением общественности глава администрации Пудожского района Ладыгин был вынужден ответить, что разрешение на строительство автомойки Петушку… не выдавалось! А следом в адресованном Любови Алексеевой официальном ответе прокуратура Пудожского района подтвердила незаконность строительства и эксплуатации автомойки.

Претензий у надзорного органа к районной администрации несколько:

«Технический план сетей водопотребления и водоотведения, а также план эксплуатационной ответственности собственника земельного участка не изучался, что повлекло нарушение жилищных прав граждан, проживающих в непосредственной близости от автомойки, а также нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло негативное воздействие на здоровье населения, а также на состояние окружающей природной среды».

Прокуратура сообщила, что в адрес администрации Пудожского района по указанным фактам было внесено представление, и оно уже исполнено. Более того, свершилось еще одно «чудо»: к «дисциплинарной ответственности привлечены два чиновника». Правда, что это за чиновники и какая кара их постигла – в ответе не указано.

Не ясно, каким образом пострадавшим от соседства с автомойкой будут компенсирован ущерб – моральный и материальный. Прокуратура обязала разобраться с этим администрацию района. Ответ был подписан 3 октября, но помывка машин продолжается до сих пор! В соцсетях, где граждане бурно обсуждают историю с незаконной автомойкой, Пудожская администрация предлагает пострадавшей стороне… обращаться в суд. Общественность собирается перекрыть доступ к «объекту дорожного сервиса» и организовать там дежурство.

– Моя мама недавно получила статус «Дети войны», ей вручили медальку, но уважения вместе с этими «регалиями» она, видимо, от власти не заслужила. Может нам пора написать на заборе «Помогите выжить!»? – говорит Любовь Алексеева.

«Недавно работница районной администрации Амозова, которая ведает земельными вопросами и, наверно, участвовала в истории с автомойкой, предложила определить мою маму в учреждение для пожилых людей. Представьте, какой у нас был шок!»

...А в поселке Ахвенламби проживает 82-летняя Надежда Александровна Диева, которой недавно замглавы администрации Медвежьегорского района Сергеев предложил переселиться из дома 1957 года постройки в нежилой полуразвалившийся барак 1958 года.

По странному стечению обстоятельств, трухлявые домишки не попали в программу расселения, и люди, в основном пенсионеры, застряли там на неопределенное время. Это явная недоработка районной власти, взявшей на себя ответственность за муниципальное жилье. Люди с большим запозданием, случайно узнав о праве на переселение, сами писали заявления, чтобы их поставили в очередь.

Дом Надежды Диевой удерживают бревна-подпорки – иначе он рухнет женщине на голову. Обладательница статуса «Дети войны в республике Карелия» выиграла суд, постановивший обеспечить ее благоустроенным жильем. Но вместо того чтобы незамедлительно выполнить это решение, власть Медвежьегорского района, видимо, ждет, когда проблема решится естественным путем…

Куда только ни обращалась пенсионерка за помощью, дошла до главы республики, но ответы ей традиционно приходят от местного руководства. Глава районной администрации Антипов сначала сообщал, что «в Медвежьегорске на данный момент свободного жилья нет», потом, что «администрация изыскала денежные средства в бюджете, и в ближайшее время будет проведен аукцион на приобретение жилого помещения». Однако ни у кого нет уверенности, что этот аукцион состоится... И тут по почте Старушка получает письмо от замглавы Сергеева с предложением переехать по указанному адресу…

На «новое жилье» без слез смотреть нельзя, да и заходить туда не менее опасно, чем в дом, где живет пенсионерка.

«Дом в плохом состоянии, находится далеко от магазинов, хозпостройки – полузавалившийся сарай и туалет. Помещение давно пустует за ненадобностью. В общем, администрации надо было отчитаться о проделанной работе – состряпали отписку! Скорей всего даже не осмотрев то, что предлагают»,

– говорит женщина.

Вот так за завесой громких слов о том, с какой заботой власть относится к «детям войны», процветает лицемерие и неуважение в отношении стариков. Надежда Александровна Диева родилась, пережила войну и всю жизнь трудилась в Медвежьегорском районе. Когда была молодая, работала в библиотеке, потом в леспромхозе разнорабочей, на расколке дров, с печником глину месила, была истопником в школе, общественную баню топила, в яслях иногда помогала деток нянчить. «Трудилась там, где только нужны были руки, многие женщины так работали в леспромхозах», - вспоминает она. Ну вот и заработала…