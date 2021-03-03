В Карелии местами похолодает до минус 15 градусов

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем -3, -5. Атмосферное давление будет слабо расти.

4 марта в Карелии также будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой, ночью по юго-восточным районам умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем -2, -7, местами до -10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -14, днем -5;

В Кондопоге ночью -12, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -13, днем -5;

В Олонце ночью -11, днем -2;

В Пудоже ночью -13, днем -3;

В Сегеже ночью -13, днем -5;

В Сортавале ночью -9, днем -3;

В Суоярви ночью -11, днем -4.