В Карелии кормящую грудью мать удалили из зала суда

Необычный правовой прецедент случился в Лахденпохском районном суде: судья удалила кормящую ребенка грудью женщину из зала, пишет Комсомольская правда.

Семейная пара — Павел Мурашкин и Ольга Попова оспаривала обыски полиции, которые проводились в их квартире. Супруги пришли в суд с полуторагодовалой малышкой, которую не с кем было оставить.

- Это произошло через полчаса после начала судебного заседания, - рассказала «КП-Петербург» Ольга. – Я была в суде в качестве свидетеля, должна была давать показания. Сидела между адвокатом и мужем. Судью своим телом закрывал наш адвокат, все остальные сидели по левую руку, где меня прикрывал муж. Напротив меня сидела только прокурор. Ребенок у меня только на грудном вскармливании, из бутылочки не ест. Кто кормил, тот поймет. Поэтому специально вжалась в стену, чтобы никто не видел.

Какое-то время судебное заседание продолжалась, пока его не прервала замечанием сотрудница прокуратуры Лахденпохского района Ольга Кузнецова:

- А, извините, пожалуйста. Это не очень эстетично. Вот человек сидит напротив. Я не могу, честно, в таком судебном заседании… Можно как-то покинуть зал судебного заседания?

По словам Ольги, прокурор единственная видела, что Ольга кормит. «Она отводила глаза, как только могла. У нее было лицо полнейшего отвращения. Как будто это не ребенок, а бомж около метро», - говорит женщина.

- Ох, вы что, я не вижу вас даже, - удивилась судья. - Ребенка кормите? Вы можете действительно. Я просто вас не вижу из-за большого защитника. Но, во-первых, это действительно немножко. Как сказать… Неуважение к суду, я бы сказала, в первую очередь, даже не к участникам процесса. Ольга Владимировна (прокурор, – прим.ред.), конечно, это видно.

Я понимаю, что это красивое зрелище. И мне, как женщине, это тоже очень нравится. Но в судебном заседании это недопустимо. Понимаете, да?

После этого Ольга Попова покинула заседание. Замечание суда занесли в протокол заседания. Сама мать считает, что вела себя правильно.

В пресс-службе прокуратуры Республики Карелии прокомментировали, что суд согласился с ходатайством прокурора, и решение суда обжаловано не было.

В свою очередь адвокат семьи Мурашкиных считает, что кормление ребенка не мешало процессу.

- Конкретного запрета на кормление грудью закон не содержит, - пояснил адвокат Роман Масалев. – Ольга Попова в этом случае не нарушала порядок в судебном заседании. Кормление ребенка не сопровождалось демонстрацией обнаженных частей тела. Этот процесс естественный, поэтому не может рассматриваться как неприличное поведение.

А как считаете вы?