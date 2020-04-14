В Карелии изменится срок доставки пенсии

«Почта России» сократит период доставки пенсии в республике. Решение принято в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия.

«В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения АО «Почта России» осуществляет доставку пенсии и иных социальных выплат на дому. Пенсия и иные социальные выплаты в апреле выплачиваются пенсионерам ранее даты, установленной по графику»,

– рассказали в ведомстве.

Уточнить дату доставки можно, позвонив в рабочее время по телефонам АО «Почта России»: 8-921-465-76-41, 8-921-465-31-54, 8-911-422-55-18.