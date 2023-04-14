В Карелии из-за сжигания мусора сгорел дом

От частного деревянного дома остались одни каменные трубы от печей и стены. Серьезный пожар возник днем 14 апреля в поселке Лахденкюля Сортавальского района.

С огнем боролись спасатели из Сортавалы и поселка Хелюля. К охваченному огнем дому было не подъехать, спасатели протянули рукав. В результате возгорания никто не пострадал, сообщается в группе «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала».

Дом мог сгореть в результате неосторожного обращения с огнем. Оказалось, что во дворе сжигали мусор, в какой-то момент костер остался без внимания. Возможно, из-за порыва ветра вспыхнула трава, а затем огонь перекинулся и на строение. // фото и видео паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»