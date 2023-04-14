Петрозаводчанин отделался условкой за порнографические ролики

48-летнего петрозаводчанина осудили за публичную демонстрацию порнографических материалов.

Мужчина разместил два видеоролика для взрослых на своей страничке в социальной сети. Доступ к видео он не ограничил, в итоге записи просмотрели около 30 пользователей соцсети, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина привлек внимание правоохранителей. Вину он признал. В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Петрозаводчанин не сможет сменить место жительства без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, также он должен отмечаться в инспекции. // фото unsplash.com