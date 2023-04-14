Маршрут трех городских троллейбусов изменили из-за обрыва проводов

Инцидент на перекрестке улицы Правды и проспекта Невского в Петрозаводске спровоцировал не только пробку, но и отразился на городских троллейбусах.

Из-за обрыва троллейбусных проводов нескольким маршрутам пришлось ехать в объезд.

«Троллейбусы маршрутов №1, 3 и 6 будут следовать по проспекту Ленина, площадь Гагарина, проспекту Александра Невского и далее по улице Калинина до конечной на улице Корабелов и аналогично в обратном направлении»,

- предупредили пассажиров в ПМУП «Городской транспорт».

На месте аварии работают ремонтники. Когда все восстановят, троллейбусы вернутся на привычный маршрут. // фото «Петрозаводск говорит»