В Карелии ищут волонтеров для поисков пропавшего пенсионера

В Карелии ищут добровольцев, готовых отправиться завтра, 15 сентября, на поиски Сергея Алексеева, 1942 года рождения. Мужчина пропал в Олонецком районе, сообщает ПСО «Доброспас».

По данным поискового отряда, пенсионер 13 сентября отправился в лес в районе поселка Ильинский и не вернулся домой.

Сбор волонтеров пройдет в 11 утра 15 сентября. В Олонце добровольцы встречаются у здания ОВД (Пушкина, 6), в Ильинском - около здания администрации (Леселидзе, 46). Форма одежды - лесная. Желающим помочь стоит надеть сапоги, дождевики - по прогнозу будет идти дождь.