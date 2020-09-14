14 сентября 2020, 18:50
Директор фирмы под страхом суда выплатила зарплату сотруднице
Следственный комитет помог жительнице Петрозаводска получить честно заработанные деньги
Жительница Петрозаводска с помощью Следственного комитета сумела получить свою зарплату, которую задерживала работодательница. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с ноября 2019 по июль 2020 года директор одной из компаний карельской столицы не выплачивала зарплату своей сотруднице. Общая сумма задолженности составила 46 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела женщина раскаялась и полностью погасила долг перед работницей. Следователи посчитали, что после этого уголовное дело против предпринимательницы можно закрыть.