Директор фирмы под страхом суда выплатила зарплату сотруднице

Жительница Петрозаводска с помощью Следственного комитета сумела получить свою зарплату, которую задерживала работодательница. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с ноября 2019 по июль 2020 года директор одной из компаний карельской столицы не выплачивала зарплату своей сотруднице. Общая сумма задолженности составила 46 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела женщина раскаялась и полностью погасила долг перед работницей. Следователи посчитали, что после этого уголовное дело против предпринимательницы можно закрыть.