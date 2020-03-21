В Карелии инспекторы ДПС отправили микроавтобус на штрафстоянку

Сотрудники ГИБДД выявили нарушителя 21 марта в 10:15 в Лахденпохье.

Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» не имел прав управления транспортным средством. В отношении нарушителя, 1950 года рождения, составлен протокол по административному нарушению. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Вдобавок в отношении водителя составлены материалы по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа).

Микроавтобус поместили на специализированную штрафстоянку.

Фото: ГИБДД РК