Нетрезвому водителю грозит крупный штраф и лишение прав

Нетрезвого водителя отстранили от управления в Лахденпохье. Сегодня, 21 марта, нарушитель, 1992 года рождения, за рулем автомобиля ВАЗ-21140 был остановлен нарядом ДПС.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол.

Водителю в ближайшее время предстоит заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото: ГИБДД РК