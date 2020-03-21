21 марта 2020, 11:12
ГИБДД отстранила от руля не имеющего прав водителя
Нарушитель был остановлен ночью 20 марта в Кондопожском районе
Сотрудники дорожной полиции задержали очередного нарушителя в Карелии.
В Кондопожском районе 20 марта в 23:00 был отстранен от управления водитель, 1974 года рождения. Автолюбитель не имел прав управления транспортным средством. В отношении него составлены материалы по административному нарушению.
«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством - влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей»,
- прокомментировали в ГИБДД.
Фото: ГИБДД РК