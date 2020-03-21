ГИБДД отстранила от руля не имеющего прав водителя

Сотрудники дорожной полиции задержали очередного нарушителя в Карелии.

В Кондопожском районе 20 марта в 23:00 был отстранен от управления водитель, 1974 года рождения. Автолюбитель не имел прав управления транспортным средством. В отношении него составлены материалы по административному нарушению.

«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством - влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей»,

- прокомментировали в ГИБДД.

Фото: ГИБДД РК