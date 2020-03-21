21 марта 2020, 10:32
Происшествия

Полиция просит помочь установить личность возможного подозреваемого

МВД по Карелии опубликовало видеозапись, на которой запечатлен мужчина в темной одежде и с рюкзаком за спиной

Полиция Петрозаводска пытается установить личность мужчины, запечатленного камерами видеонаблюдения. По сообщению МВД, мужчина на кадрах может быть причастен к краже.

Стражи порядка просят жителей столицы Карелии сообщать любую информацию о разыскиваемом мужчине по телефонам: +7-960-213-88-74, +7-921-627-14-92.

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Розыск
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Кража