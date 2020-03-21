Сегодня ночью горел ангар на Северной промзоне в Петрозаводске

Ангар загорелся сегодня ночью на улице Зайцева, 72, в столице Карелии. По сообщению пресс-центра МЧС по республике, 21 марта в 02:04 пожарно-спасательные подразделения города привлекались для ликвидации возгорания. В тушении участвовали 13 человек. В 03:52 пожар был ликвидирован.

В министерстве напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону Единой службы спасения «01», с сотовых телефонов – 101,112-1.

Также действует единый «телефон доверия» ГУ МЧС по РК – (88142) 79-99-99.