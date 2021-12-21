В Карелии и Петрозаводске 22 декабря будет снежно и морозно

В среду, 22 декабря, в Карелии и Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах. Ветер – западный и северо-западный, умеренный, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха в Петрозаводске днем будет -10, -12 градусов, ночью она опустится до -15, -17 градусов.

Гидрометцентр России прогнозирует, что в Калевале днем будет -11, ночью -13 градусов;

В Кондопоге днем -10, ночью – 12 градусов;

В Медвежьегорске днем -10, ночью – 13 градусов;

В Олонце днем -12, ночью – 13 градусов;

В Пудоже днем -11, ночью -11 градуса;

В Сегеже днем -10, ночью – 13 градусов;

В Сортавале днем -11, ночью – 12 градусов;

В Суоярви днем -12, ночью – 14 градусов. // Фото: kristamonique/Pixabay.com