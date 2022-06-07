В Карелии готовятся встретить День России

Праздничные мероприятия, акции, фестивали, приуроченные к Дню России, пройдут в выходные во всех районах и городских округах республики. Центральным событием станет Международный песенный фестиваль (0+), на котором выступят восемьдесят хоровых коллективов из регионов России и Республики Беларусь. Он состоится в Петрозаводске на пл. Кирова в 12.00. В финале - в 20.00 - пройдет большой мастер-класс по зумбе «Танцуй, Россия!».

На Слободской площади в 12.00 горожан ждут на фестиваль семейного творчества «Мельница счастья» и на мероприятие для молодых семей и молодежи «OMA MUA» (0+). В это же время состоится раздача лент триколора ТРЦ «Макси» и фонтана «Молекула». Еще одним масштабным событием станет танцевальный флешмоб (6+), который проведут в 13.00 возле Дворца торжественных церемоний в рамках международного фестиваля «Русь фестивальная».

Несколькими днями ранее – 8 июня в 15.30 – в Доме дружбы народов состоится концерт (0+). В программе песенные и поэтические выступления национальных творческих коллективов Карелии. К празднику приурочат и акцию по вручению паспортов РФ «Мы граждане России!». В пресс-службе правительства республики сообщили, что в ближайшие дни она пройдет в Петрозаводске и нескольких районах Карелии.

Кроме того, с 6 по 12 июня все желающие могут принять участие в онлайн-конкурсе «Люблю Россию я…». Для этого нужно поделиться любимым стихотворением о Родине под постом, размещенным в паблике «Республика Карелия» в соцсети ВК. Итоги конкурса подведут 12 июня в 12.00. Для участия нужно быть подписанным на группу и сделать репост записи к себе на стену. Фото: kartinki-life.ru.