В Карелии готовятся к «Танцевальному водовороту»

Карельский колледж культуры и искусств до 5 апреля принимает заявки на участие в X республиканском фестивале-конкурсе «Танцевальный водоворот». Проведение мероприятия запланировано на 17 и 18 апреля.

Принять участие в творческом турнире могут большие коллективы и сольные исполнители от 13 до 18 лет. Свои таланты они проявят в шести номинациях: классический, современный и народный танцы, джаз; модерн и хип-хоп.

Как уточнили в министерстве культуры Карелии, победители фестиваля-конкурса при поступлении в колледж на специальность «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество» получают 100 баллов за вступительные испытания. Фото: Минкульт РК