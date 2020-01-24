В Карелии «черного» лесоруба осудили условно за рубку 32 деревьев

Жителя поселка Кепа Калевальского района осудили за незаконную рубку леса. По сообщению прокуратуры, в сентябре прошлого года мужчина спилил 32 дерева, в их числе сосны, ели и березы. Причиненный ущерб превысил 42,9 тысячи рублей.

Мировой суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали материальный ущерб. Вдобавок у мужчины конфисковали бензопилу.