24 января 2020, 12:29
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, сбившего женщину
Автомобилист совершил ДТП, о котором не сообщил в Госавтоинспекцию
Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП. В Петрозаводске водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.
Как сообщили в ГИБДД карельской столицы, 23 января в 16.35 в районе дома № 35 по пр. Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая находилась на проезжей части за автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия.
Всех, кто располагает информацией о ДТП, местонахождении автомашины и водителя, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.