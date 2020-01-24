ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, сбившего женщину

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП. В Петрозаводске водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Как сообщили в ГИБДД карельской столицы, 23 января в 16.35 в районе дома № 35 по пр. Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая находилась на проезжей части за автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, местонахождении автомашины и водителя, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.