Приревновавшая женщина ударила мужа ножом, а потом сделала прическу

В МВД по Карелии рассказали о работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Петрозаводске в 2019 году.

По сообщению ведомства, в прошлом году были задержаны полторы сотни подозреваемых в преступлениях. 131 происшествие завершилось возбуждением уголовных дел и реальными сроками.

В полиции рассказали, что патрульные первыми прибывают на различные бытовые конфликты. В частности, в одной из квартир на Ключевой полицейские обнаружили женщину, которая несмотря на поздний час выглядела почти нарядно. Оказалось, что женщина приревновала мужа к гостье. Ударила супруга ножом и оставила его в таком положении. В раздумьях, что делать дальше, женщина приняла душ и сделала прическу. Теперь фигурантка уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ожидает приговора суда.

В прошлом году также было выявлено более 10 тысяч административных правонарушений, большая часть которых касается нарушений антиалкогольного законодательства.