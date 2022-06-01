В Карелии более двух тысяч заявителей на арктический гектар

Бесплатно получили земельные участки по программе «Гектар в Арктике» уже три тысячи россиян. Общая площадь выделенных земель составляет 2,1 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики после подведения промежуточных итогов.

С 1 августа 2021 года, с начала действия программы, наибольшее количество заявлений поступило в Мурманской области (3116) и Карелии (2076). Стоит отметить, что это данные без учета аннулированных запросов. А с учетом Архангельской области и Ямало-Ненецком округа всего принято более 6,9 тысячи заявок на получение участков на Русском Севере. По 2,5 тысячам уже заключены договоры и земля предоставлена пользователям.

Напомним, программа «Гектар» реализуется на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. С 2016 года – на территории ДФО, с 2021 года – на территории еще шести регионов, в которые входит Карелия. На Дальнем Вотсоке свои гектары бесплатно уже получили 103,8 тысячи россиян. Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.