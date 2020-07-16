16 июля 2020, 13:52
В Карелии бизнесмен уклонился от уплаты более 20 миллионов налогов
Петрозаводский городской суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
Директора и бывшего заместителя директора ООО «Коди-Маркет» обвинили в уклонении от уплаты налогов. По информацию прокуратуры, речь идет о сумме, превышающей 20 миллионов рублей.
Как предполагают следователи, обвиняемые, находящиеся в родственных отношениях, отражали в декларациях ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. В итоге с января 2015 по декабрь 2017 обвиняемые не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 20 миллионов.
Рассмотрением уголовного дела займется Петрозаводский городской суд.
Фото: mvestnik.ru