В Карелии бизнесмен уклонился от уплаты более 20 миллионов налогов

Директора и бывшего заместителя директора ООО «Коди-Маркет» обвинили в уклонении от уплаты налогов. По информацию прокуратуры, речь идет о сумме, превышающей 20 миллионов рублей.

Как предполагают следователи, обвиняемые, находящиеся в родственных отношениях, отражали в декларациях ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. В итоге с января 2015 по декабрь 2017 обвиняемые не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 20 миллионов.

Рассмотрением уголовного дела займется Петрозаводский городской суд.

Фото: mvestnik.ru